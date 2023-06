Previsão do tempo para Poços de Caldas neste sábado, 10

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este sábado, 10, é de céu claro e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 23 graus e a mínima de 12 graus.

Minas Gerais

O fim de semana será de tempo seco com elevação gradual das temperaturas em Minas Gerais. Neste sábado, 10, o tempo segue estável em todo o estado, com sol entre poucas nuvens. Contudo, a tendência é de elevação gradual das temperaturas, principalmente das mínimas, reduzindo o frio pela manhã.



Índices críticos de umidade à tarde passam ser observados no Norte e Oeste, e também na área Central do estado, incluindo a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).