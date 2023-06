Três pessoas ficam feridas em acidente no trevo em Muzambinho

Muzambinho, MG – Três pessoas que estavam em um Fiat Palio ficaram feridas em um acidente no trevo do Muzambão, na rodovia BR-146, na manhã deste sábado (10). Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Guaxupé, o veículo colidiu com uma Fiat Strada, da Prefeitura de Muzambinho.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a Strada trafegava pela BR-146 sentido Palmeia, quando o Palio, que vinha de Campestre, entrou na pista para fazer uma conversão. Os dois ocupantes da pick-up não tiveram ferimentos.

No Palio, estavam o motorista de 65 anos, uma passageira de 30 anos no banco da frente e a senhora de 60, que estava com suspeita de traumatismo craniano.

A Polícia Rodoviária Federal de Poços de Caldas esteve no local. O trânsito não precisou ser interrompido no local.

Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais – Divulgação