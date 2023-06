Valadares estende vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Governador Valadares prorrogou a campanha da gripe (foto) na cidade até o dia 31 de julho. Essa medida foi tomada em função da baixa adesão da população ao imunizante. A oferta da vacina segue a toda a população a partir dos seis meses de idade e está disponível em todos os postos de saúde de Valadares. Dados do setor de Imunização da Prefeitura mostram que apenas 31% do grupo prioritário (crianças, gestantes, idosos, puérperas, professores, povos indígenas, trabalhadores da saúde, agentes das forças de segurança, das forças armadas e de salvamento, funcionários do sistema prisional, dentre outros) está protegido da gripe no município. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

TEDxYouth chega a BH

Pela primeira vez, o conhecido evento TEDxYouth chega em em Minas Gerais e promete apresentar ideias inovadoras, perspectivas inspiradoras e vozes que representam o poder da juventude. O evento, que acontece no dia 1o de julho, na escola Casa Fundamental, em Belo Horizonte, dialoga com a edição tradicional que acontece em novembro na capital mineira. Reunindo conferências e discursos de alguns dos melhores pensadores sobre diversos assuntos, a TED (Technology Entertainment and Design) promove palestras com mais ou menos 30 minutos de duração com as informações, discussões, ideias e pesquisas mais modernas da atualidade. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

Parqueda Biquinha começa a ser debatido

A Área de Preservação Ambiental (APA) da Biquinha em Coronel Fabriciano deve ganhar a construção de um parque ecológico. O local, que atualmente pertence a uma empresa privada (Arcelor Mittal), acaba de ser liberado de forma oficial para a exploração pública municipal. Conforme divulgado em suas mídias sociais, a administração municipal afirma já ter recursos suficientes e pretende abrir uma licitação para a concessão do gerenciamento do Parque Ecológico APA da Biquinha. Com isso, foi levantada a preocupação de representantes da sociedade civil, quanto a uma possível cobrança para entrar no local, que hoje já é muito utilizado de forma gratuita para caminhadas e práticas de esportes por muitos munícipes e pessoas das cidades da região. (Diário do Aço – Ipatinga)

Monte Verde finalista do Prêmio Internacional

Eleito o terceiro destino mais acolhedor do Brasil no prêmio anual Traveller Review Awards 2023, organizado pela plataforma Booking, Monte Verde (MG) celebrou, na última terça-feira (6), um novo reconhecimento importante que fortalece a sua consolidação como uma das principais rotas do turismo nacional na atualidade. O distrito de Camanducaia foi confirmado entre os quatro finalistas da categoria Destino Turístico Responsável no Prêmio Internacional Passaporte Aberto deste ano, que terá todos os seus vencedores conhecidos em uma cerimônia marcada para o dia 4 de setembro, no Panamá. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Encontro de Carros Antigos em Itatiaiuçu

Vai acontecer o 3º Encontro de Carros Antigos de Itatiaiuçu. O evento está marcado para este domingo, 11, na Praça Antônio Quirino e vai contar com o sorteio de brindes, música e participação do projeto Diversão em Cena. Conforme cronograma divulgado pela Secretaria de Cultura, as inscrições dos veículos começam às 12h30, limitado para os 50 primeiros. Os shows começam às 11 horas, com o cantor Josué Camargos; às 12h30, a Banda Mafrum; e às 15 horas, o teatro do projeto Diversão em Cena. (Folha On – Itatiaiuçu)

Escritora de Itabirito lança segundo livro

A professora universitária de Comunicação e especialista em Filosofia e Sociologia, Lidiane Malagone, apresenta seu mais recente trabalho literário, o livro “Nove Cavaleiros – Caminhos de Valor”. A obra destinada a leitores a partir dos 11 anos de idade é a sequência de sua saga infantojuvenil, lançada em 2021, e faz parte de uma série que a autora planeja estender por pelo menos cinco volumes. Com 320 páginas, a trama gira em torno de nove estudantes que encontram a ferramenta de autodesenvolvimento conhecida como eneagrama das personalidades e enfrentam desafios pessoais. (O Liberal – Ouro Preto)

Poços é a primeira com Selo Topázio Caixa em Minas

Em ato solene realizado na semana que passou, na sala das Cidades e Estados Caixa, a Prefeitura de Poços de Caldas recebeu o Selo Município + Azul CAIXA, com quatro níveis e a cidade foi agraciada com o “Selo Topázio”, sendo a primeira cidade do Estado a receber essa certificação e a quarta cidade do Estado a receber o selo Município + Azul Caixa. Poços de Caldas é o trigésimo sexto município no Brasil contemplado com a honraria que avaliou suas boas práticas visando o aumento da qualidade de vida dos seus cidadãos e o quarto do Estado. (Jornal Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br