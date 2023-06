Belo Horizonte, MG – A Polícia Militar Rodoviária alertou que a exigência do licenciamento 2023 deve ocorrer somente no segundo semestre em Minas Gerais. Isso significa que os proprietários de veículos podem transitar normalmente com o licenciamento 2022 em todo o Brasil até a data de início da obrigatoriedade do Certificado de Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2023.

O Detran de Minas Gerais ainda não divulgou a data exata de exigência do CRLV 2023, mas há indicações de que a cobrança do licenciamento deve iniciar no mês de agosto deste ano. Portanto, é recomendado que os proprietários não deixem para pagar o licenciamento nos últimos dias, pois após o pagamento dos tributos, o sistema precisa de um tempo para atualizar o documento. Caso sejam abordados, os recibos de pagamento não são suficientes, e o veículo pode ser removido se não estiver devidamente licenciado.

A taxa de renovação do licenciamento anual de veículos (TRLAV) para o ano de 2023 em Minas Gerais é de R$ 33,66, conforme divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF). A emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para o pagamento da TRLAV pode ser feita no site da Secretaria, e o vencimento ocorreu em 31 de março. No entanto, tanto para o IPVA quanto para a TRLAV, a emissão da guia é opcional, e o contribuinte pode efetuar o pagamento diretamente nos agentes arrecadadores, como bancos autorizados, informando o número do Renavam do veículo.

Para obter mais informações sobre o licenciamento de veículos em Minas Gerais, incluindo detalhes sobre bancos credenciados e emissão de boletos, é recomendado acessar o site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Foto: Divulgação