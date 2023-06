Jovem condutor perde controle em curva e morre em trágico acidente na BR459

Ipuiuna MG – – Um trágico acidente ocorreu no dia 10/06/2023, por volta das 18h30, na altura do km 62,0 da BR459, no município de Ipuiuna. O condutor, que seguia de Senador José Bento para Ipuiuna, perdeu o controle direcional do veículo ao contornar uma curva, invadindo o acostamento no mesmo sentido em que circulava e cruzando a pista até colidir com a sarjeta do lado oposto. O veículo tombou sobre a lateral direita, resultando na ejeção parcial do condutor, que foi arremessado para fora do automóvel.

Infelizmente, o jovem motorista de apenas 21 anos, residente em Senador José Bento, era o único ocupante do veículo e foi encontrado sem vida no local do acidente. As equipes médicas e policiais chegaram rapidamente ao local, porém, o condutor já estava em óbito. Após a realização dos procedimentos de levantamento pericial, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas.

É importante ressaltar que o acidente não ocorreu no trecho de rodovia liberado para trânsito na tarde de ontem, o que indica que a causa do acidente pode estar relacionada a fatores ainda não determinados. As autoridades competentes irão investigar as circunstâncias do acidente para esclarecer as causas e tomar as medidas cabíveis para prevenir futuros incidentes.