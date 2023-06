Polícia Militar prende traficante procurado pela justiça com quantidade de drogas

Poços de Caldas, MG – – No último dia 10 de junho, a Polícia Militar realizou uma operação bem-sucedida que resultou na prisão de Rodrigo de Oliveira Correia Lima, conhecido como Rosinha, um perigoso traficante procurado pela justiça. As autoridades haviam divulgado sua fotografia anteriormente, após ele escapar de uma perseguição policial, e receberam informações que levaram ao seu paradeiro.

Com a colaboração de várias equipes policiais e o auxílio do helicóptero PÉGASUS, o suspeito empreendeu fuga em direção a uma área de mata, onde abandonou seu veículo. As equipes policiais rapidamente iniciaram uma incursão no local, resultando na captura de Rosinha. Além disso, com o apoio do cão de faro da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães), foi possível localizar uma quantidade significativa de drogas nas proximidades de sua localização.

No total, foram apreendidos quinze pinos e vinte papelotes de cocaína, cento e cinquenta pedras de “crack”, além de três tabletes de maconha. Além das substâncias entorpecentes, a polícia também encontrou R$ 1.580,00 em dinheiro, dois aparelhos de telefone celular e um rádio de comunicação, que supostamente eram utilizados para facilitar as atividades do criminoso.

Durante a operação, duas pessoas foram detidas. R. O. C. L., de 20 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, além de possuir um mandado de prisão em aberto. P. H. A. O., de 17 anos, foi apreendido em flagrante delito.