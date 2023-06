Trecho da BR 459, interditado na serra em Senador José Bento, é liberado

Ipuiuna, MG – No início da noite deste sábado, dia 10 de junho, o trânsito no trecho da BR-459 que estava interditado desde janeiro foi liberado em Senador José Bento, Minas Gerais. A Concessionária Rodovias Sul de Minas, que assumiu a concessão de oito rodovias da região em março, realizou as obras necessárias para a liberação.

As obras no trecho do km 68 iniciaram em 10 de abril e tiveram uma duração de 60 dias, conforme a previsão da concessionária. O asfalto cedeu devido às chuvas intensas, causando riscos de deslizamentos devido às fissuras e afundamentos na via. Para solucionar o problema, a empresa realizou melhorias, incluindo um novo sistema de drenagem e um novo traçado para a pista, reposicionando-a mais à direita e afastando-a da área afetada.

Após a liberação do tráfego, a concessionária informou que suas equipes continuarão trabalhando na segunda fase da obra para realizar tratamentos complementares em áreas adjacentes à rodovia.

Antes da liberação, os motoristas utilizavam rotas e estradas alternativas para evitar o trecho interditado. Alguns optavam pelos desvios de terra, como a estrada da Boca da Onça, enquanto outros preferiam o desvio para Machado, que permitia o acesso a Poços de Caldas e Pouso Alegre através da MGC-179 e da BR-267, respectivamente.

Foto: Reprodução TV Ipuiuna