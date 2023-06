Coruja fica presa em linha de pipa e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (12), policiais militares do 29º BPM notaram que havia uma coruja nos galhos de uma árvore do quartel com uma das asas presa em uma linha de pipa.

Devido à dificuldade de se chegar ao animal, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros para resgatá-lo.

A coruja foi identificada como sendo da espécie “asio clamator midas” popularmente conhecida como Coruja Orelhuda, Mocho Orelhudo ou Coruja-Gato.

O animal foi resgatado e socorrido pelos bombeiros sendo levado para retirada da linha que estava presa em suas asas e para avaliação de seu estado de saúde.