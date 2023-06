Equipes de vôlei da Veterana são campeãs em duas categorias na 6ª Edição do Conexão Caldense

Poços de Caldas, MG – Do feriado até o domingo do último final de semana o vôlei tomou conta das quadras do clube com a 6ª edição do Conexão Caldense, competição que reuniu atletas Master da modalidade vindos de diversas cidades da região. O torneio contou com a participação de 50 times no total, compondo as categorias 30+, 40+, 45+, 50+, 55+, 59+ e Masculino. As cores da Caldense foram representadas em três delas:

Masculino – Campeão: A Caldense foi apenas uma das duas equipes que integraram a categoria Masculino no torneio. Em três partidas enfrentando o Vôlei da Madrugada, a Veterana foi perfeita e sagrou-se a grande campeã vencendo todos os jogos que disputou. O primeiro por 2 a 1, o segundo pelo placar de 3 sets a 0 e fechou a sua participação vencendo o terceiro confronto por 2 a 1.

30+ – Campeão: A final da categoria foi disputada contra a equipe RARA, que veio de Ribeirão Preto para participar da competição. Em um jogo onde as atletas mostraram a sua força coletiva e sua garra, a Caldense conquistou seu pentacampeonato no torneio vencendo a final por 2 a 0.

55+ – Terceiro Lugar: Na decisão do terceiro lugar, as atletas da categoria 55+ entraram em quadra com a missão de bater a equipe Pimentas. O time adversário saiu na frente do placar vencendo o primeiro set, mas a derrota no início do jogo não impediu a reação da Veterana, que buscou o jogo e venceu a partida de virada, por 2 a 1.