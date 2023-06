Guarani/Curitiba/Walter World é campeão do Torneio Integração

Poços de Caldas, MG – Neste domingo (11), o Estádio Bandolão em Poços de Caldas foi palco da emocionante final do Torneio Integração de Futebol Amador promovido pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, Associação dos Árbitros de Poços de Caldas e a Liga Poçoscaldense de Futebol.

A disputa ocorreu entre as equipes, Guarani Curitiba Walter World e Frigonossa. A rivalidade em campo era evidente, e os jogadores se empenharam ao máximo para alcançar a vitória.

No entanto, foi a equipe do Guarani Curitiba Walter World que se destacou, demonstrando um desempenho sólido ao longo da partida. Com uma atuação consistente tanto na defesa quanto no ataque, o Guarani mostrou superioridade em campo e garantiu o placar de 2 a 0.

Segundo o secretário de Esportes, Fernando Santos, o torneio na totalidade foi um sucesso, proporcionando aos amantes do futebol amador momentos de emoção e confraternização. ” Temos diversos campeonatos no município, fomentando ainda mais o esporte na cidade. O amador é uma tradição que temos e sempre nos proporcionando grandes partidas. “