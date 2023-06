Minas: 10 novos parques solares

Dez municípios de Minas Gerais serão contemplados com a instalação de parques de energia solar (foto) da joint venture formada pela Detronic Energia e Appian Capital Advisory. As usinas fotovoltaicas terão uma capacidade total de 62,4 megawatts-pico (MWp). O projeto também deve gerar cerca de 1.240 empregos diretos e de 600 a mil indiretos. As cidades escolhidas foram: Porteirinha, no Norte do Estado; Andradas e Santa Rita de Caldas, no Sul; Araxá e Monte Carmelo, no Alto Paranaíba; Prudente de Morais e Sete Lagoas, na região Central; e Igarapé, Paraopeba e Pedro Leopoldo na Grande Belo Horizonte. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Casamentos homoafetivos aumentam

Desde a autorização nacional para que os Cartórios de Registro Civil mineiros passassem a realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo, há dez anos, o número de matrimônios entre casais homoafetivos cresceu e superou a marca dos cinco mil em Minas Gerais, em 2023. De acordo com o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais (Recivil), em média, são realizadas 498 celebrações por ano no estado, sendo que 55,9% delas são entre casais do sexo feminino e 44,1% entre pessoas do sexo masculino. Em Juiz de Fora, são, em média, 17 celebrações por ano – das quais mais da metade, 54,3%, são entre casais femininos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Saúde aprova 37 bolsas para Unimontes

O Ministério da Saúde anunciou o resultado final do edital de seleção de programas de residência para a concessão de bolsas no âmbito do Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde (Pró-residência). Foram aprovados 79 programas, em todas as áreas de concentração, contemplados com 644 novas bolsas, em 17 Estados que aderiram ao edital. A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) teve 37 bolsas aprovadas, em quatro áreas. Em Minas Gerais, no total foram selecionadas 74 bolsas, sendo 47 em outras cidades e unidades do Estado. O Ministério da Saúde informa que a ampliação da concessão de bolsas financiadas representa um compromisso do governo federal (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Projeto leva melhorias para escolas rurais

Entre os dias 12 e 16 de junho, 1200 estudantes de oito escolas municipais localizadas em zonas rurais dos municípios de Uberlândia, Uberaba, Coromandel, Ibiá e Araxá terão um dia dedicado a inaugurar e vivenciar ações implementadas pelo Projeto Escola Transforma em suas instalações. Com as intervenções do projeto, as escolas mineiras ganham espaços, como salas de leitura com ambientação lúdica e acervo de 400 novos livros, hortas suspensas e parques infantis. O objetivo do projeto é proporcionar conquistas pedagógicas e melhorias na estrutura física dos estabelecimentos educacionais e, assim, contribuir para alavancar os indicadores de qualidade da educação municipal. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Uberlândia regulamenta motoristas de aplicativos

O prefeito Odelmo Leão sancionou a lei que estabelece uma regulamentação para o serviço de transporte individual de passageiros por motoristas de aplicativo em Uberlândia. O texto já havia sido aprovado pela Câmara Municipal por 19 votos favoráveis e sete contrários. A legislação traz diversas mudanças para a categoria, entre elas a exigência de um cadastro municipal. Na prática, a lei dará ao Município o poder de fiscalização sobre os serviços prestados por empresas e motoristas de Uberlândia. Entre as exigências propostas na regulamentação, está o cadastramento das empresas de aplicativos na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran). (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Novo Instituto inaugurado Varginha

A região Sul de Minas terá um novo Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) que pode elevar o patamar da matriz econômica da cidade. Nessa quarta-feira, 14, será lançado o ICT Cesullab, em um evento que contará com a presença do Superintendente de Inovação do Estado de Minas Gerais, Pedro Vaz. Os pilares de atuação do ICT serão a integração dos diversos atores do ecossistema de Inovação, a busca por fomento para projetos, a realização de eventos com as temáticas de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional, além das conexões com outros ambientes e ecossistemas de inovação espalhados pelo mundo todo. (Gazeta de Varginha – Varginha)

“Blitz Saídas das Escolas” realiza autuações

Na semana que passou, em decorrência da grande incidência de infrações de trânsito, principalmente paradas em filas duplas, falta de uso do cinto de segurança, e dirigir usando o celular, o 53º Batalhão de Polícia Militar realizou a operação “Blitz Saídas das Escolas”. A ação aconteceu nas proximidades das escolas de Araguari. Segundo a Polícia Militar, equipes do 53º BPM atuaram na saída dos estudantes dos turnos matutino e vespertino. Várias infrações foram identificadas e durante a operação foram feitos 16 Autos de Infração de Trânsito (AIT). (Gazeta do Triangulo – Araguari)

Copasa promove atividades em Araxá

A equipe socioambiental da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em parceria com o Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia), promoveu uma reunião com a comunidade do Morro da Mesa, em Araxá. Realizada na noite dessa quarta-feira, 7, a reunião teve o objetivo de fazer um diagnóstico sobre o cenário ambiental da localidade e promover a conscientização dos participantes quanto à importância dos cuidados com os recursos naturais. Ao todo, cerca de 20 produtores rurais da região participaram das oficinas do futuro, que consistem em um processo de construção colaborativa de um plano de ações com intuito de proteger e revitalizar a fauna e flora locais. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

