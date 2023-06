Muzambinho derrota Poços e é campeã do handebol adulto feminino da Lidarp

Poços de Caldas, MG -No último sábado, a cidade de Muzambinho foi palco da final do handebol masculino adulto da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (Lidarp). A partida foi marcada por uma intensa disputa entre as equipes de Poços de Caldas e Muzambinho, resultando na vitória do time da casa por 17 a 12.

Desde o início, era evidente que o confronto seria bastante acirrado. O time de Poços de Caldas não se intimidou diante da força do adversário e buscou impor seu jogo. No entanto, o desempenho do time de Muzambinho, reconhecido por sua experiência e conquistas passadas, prevaleceu ao longo da partida.

O técnico de Poços de Caldas, Vando Neto, comentou sobre a dificuldade do jogo e a qualidade da equipe adversária: “A gente já esperava uma final muito difícil. Muzambinho possui uma equipe extremamente experiente, já tendo conquistado títulos nacionais, escolares, estaduais, entre outros. Isso valoriza ainda mais a competição e o nosso vice-campeonato.”

Apesar da derrota, o time de Poços de Caldas mostrou determinação e garra em sua trajetória na Lidarp. O vice-campeonato é um resultado digno de orgulho para a cidade, pois representa o esforço e o talento dos jogadores, bem como o trabalho realizado pela comissão técnica ao longo da competição. Já Muzambinho segue muito forte no handebol e o título foi merecido.

O handebol masculino adulto da Lidarp proporcionou momentos emocionantes e demonstrou o elevado nível técnico das equipes participantes. A final em Muzambinho foi uma verdadeira disputa de alto nível, que enalteceu o esporte e promoveu a confraternização entre as cidades envolvidas.