Panfletagem vai marcar o mês de combate à violência contra a pessoa idosa

Poços de Caldas, MG – O Junho Violeta foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e alerta para conscientização e combate a atos de violência contra os idosos. O objetivo da campanha é despertar a sociedade como um todo no processo de sensibilização para coibir, diminuir e amenizar o sofrimento da pessoa idosa. Em Poços de Caldas, o Conselho Municipal do Idoso promove panfletagem educativa na próxima quinta-feira (15), Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, às 9h, na esquina das ruas Assis Figueiredo e Prefeito Chagas.

O Junho Violeta faz parte de um trabalho de conscientização da população para mostrar a importância de denunciar todo e qualquer tipo de violação dos direitos da pessoa idosa. Esta dura realidade de maus-tratos contra os idosos deve ser combatida. Para isso, informação e denúncia são fundamentais. As denúncias de violência contra a pessoa idosa podem ser realizadas através de qualquer delegacia de polícia ou pelos canais Disque 100 e Polícia Militar 190.

A presidente do Conselho Municipal do Idoso de Poços de Caldas, Suelen Bravo Machado, destaca que a violência contra a pessoa idosa é entendida como ação única ou repetida ou omissão que cause danos ou angústia e que acontece em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança. As principais formas de violência contra os idosos são: negligência, abandono, violência física, psicológica e financeira ou material.

“É importante que todos se sintam responsáveis por respeitar, cuidar e proteger a pessoa idosa, pois esse é um dever de toda a sociedade. Juntos, podemos promover um ambiente seguro e acolhedor para aqueles que já contribuíram tanto ao longo de suas vidas”, ressalta Suelen Bravo.

Serviço

Panfletagem Junho Violeta – Dia Mundial de Conscientização

sobre a Violência

contra a Pessoa Idosa

Data: 15/06/2023

Horário: 9h

Local: Esquina da Rua Assis Figueiredo e Rua Prefeito Chagas.