Poços vai receber viaturas semiblindadas para reforço na segurança

Belo Horizonte, MG – A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu nesta segunda-feira (12/6) um total de 53 viaturas semiblindadas na Academia da Polícia Militar, localizada em Belo Horizonte. Os veículos, do modelo Trailblazer LT – 4×4 – 2.8L turbo, foram adquiridos por meio de emendas parlamentares que somaram um investimento de R$ 16,5 milhões. Essas viaturas serão distribuídas para mais de 50 municípios em Minas Gerais, tanto nas áreas próximas às divisas com outros estados, como parte do projeto Cinturão de Segurança, quanto para unidades especializadas que oferecem suporte a essas cidades.

O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Rogério Greco, ressaltou a importância estratégica dessas viaturas na prevenção de ações criminosas. Ele enfatizou que, considerando a quantidade de estados que fazem fronteira com Minas Gerais e a presença de aproximadamente 90 facções criminosas no Brasil, é fundamental combater esses grupos e assegurar a proteção das fronteiras.

Durante a cerimônia de entrega das viaturas, o comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Piassi do Nascimento enfatizou a importância da segurança da tropa nas discussões realizadas no alto comando da Polícia Militar. Ele ressaltou que, se os membros da corporação não estiverem seguros, não será possível oferecer um serviço de qualidade à população.

Poços de Caldas está na lista para receber este tipo de viatura.