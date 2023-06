POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CAMPESTRE

Local: Av. João Muniz Filho, Campestre/MG

Data: 10/06/2023 às 17h35min

Em Campestre, durante o turno de serviço, a guarnição policial composta pelo Sgt Rocha e Sd Cláudio, recebeu informações do Cb Natanael, que estava de folga e a paisana, de que um indivíduo estava em via pública efetuando disparos de arma de fogo em direção de um veículo o qual foi posteriormente identificado como sendo de propriedade do próprio autor.

Com isso, a guarnição deslocou para o local indicado onde foram no encalço do autor que ao ver os policiais, evadiu em um pasto e entrou em um corrego existente em uma avenida. O autor, enquanto corria dos policiais, efetuava disparos a esmo com sua arma de fogo.

No momento em que o autor novamente entrou em outra via pública, ele foi contido e preso pela equipe policial.

Foi apreendido um revólver calibre .32 e dois cartuchos deflagrados do mesmo calibre.

Autor: P.H.F.S., um homem de 30 anos.