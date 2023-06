Previsão do tempo nesta segunda-feira, 12, para Poços de Caldas

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 12, é de céu com poucas nuvens e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 25 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

A segunda-feira. 12, será mais um dia com sol entre poucas nuvens e tempo seco, principalmente, no Norte e Oeste de Minas Gerais. Em todas as regiões mineiras, o dia será de tempo estável com grande amplitude térmica diurna. Índices críticos de umidade (inferiores a 30%) são esperados no Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro.