16º concurso de qualidade dos cafés tem inscrições abertas

Poços de Caldas, MG – Aconteceu na tarde desta segunda-feira (12), o lançamento do 16º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas, iniciativa, visando valorizar os cafeicultores e incentivar a produção de cafés especiais no município.

O Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas é um dos principais concursos de Minas Gerais e da Região Vulcânica e reúne as centenas de cafeicultores do município em torno dos principais e melhores cafés especiais da região.

A décima sexta edição acontece entre os meses de junho e setembro de 2023 com a realização de uma série de atividades, como prova sensorial, resultado, leilão e almoço de premiação – incluindo ações digitais e presenciais. O evento é realizado pela Prefeitura de Poços, Café Poços, IF Sul de Minas e Emater, com o apoio dos Cafés da Região Vulcânica, do Sebrae e do Sindicato dos Produtores Rurais.

O secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Franco Martins, afirma que a cada ano o concurso cresce cada vez mais. “Estamos no caminho certo, com os parceiros certos, é uma honra poder fomentar o mercado através do concurso.”

Neste ano terá a inclusão da categoria do jovem empreendedor rural, com objetivo de valorizar a todos os agricultores da região, além da realização do piloto para o lançamento do 1.º festival Gastronômico do Café, que será realizado no dia 01 de outubro na Escola Municipal Carmélia De Castro. A realização da inscrição de ambos poderão ser feitos simultaneamente.

O coordenador de Fomento da SEDET, Cláudio Torres, ressalta que esse concurso impulsiona diversas áreas da cidade, desde o incentivo para os produtores até o turismo no município.

O concurso é aberto à participação de todos os cafeicultores do município que tenham lotes de café arábica produzidos em 2023 e que se enquadrarem em uma das categorias: café Natural, café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado e café Orgânico.

Confira o cronogramacompleto:

• Inicio das inscrições: 12/06/2023

• Encerramento das inscrições: 18/08/2023

• Prova sensorial: 16/09/2023

Local: Instituto Federal de Machado

• Resultado e leilão dos cafés premiados:

26/09/2023, no Minas Garden e no Facebook

• Almoço de premiação: 01/10/2023

Local – Escola Municipal Carmélia de Castro