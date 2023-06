Campanha Fique Sabendo chega à 2ª edição e oferta testes para HIV e Sífilis

Poços de Caldas, MG – O Centro de Testagem e Aconselhamento em IST/HIV (CTA) da Secretaria de Saúde realiza a 2ª edição da Campanha “Fique Sabendo” entre os dias 12 de junho a 17 de junho.

A ação, visa promover o acesso à testagem e ao diagnóstico de HIV e Sífilis, viabilizando tratamento precoce nos serviços de saúde, além de reforçar as medidas de prevenção ao HIV e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Neste período, a testagem será oferecida no CTA na Rua Pará, 284 – Centro, entrada pela Rua Rio Grande do Sul, de segunda a sexta-feira, das 8 h às 17h. No sábado (17), durante a manhã, ocorrerão ações de conscientização e testes rápidos na Rua Assis Figueiredo (Banco Itaú).

A Coordenadora SAE/CTA, Sirley Aparecida de Souza Oliveira destacou a necessidade de campanhas nesse formato. “Alertar a população sobre a prevenção e, também, do diagnóstico precoce que é importantíssimo no tratamento destas doenças. Vale ressaltar que todo o tratamento é realizado gratuitamente pelo SUS, então, aconselhamos que todas as pessoas sexualmente ativas procurem uma unidade de saúde e realizem o teste.”