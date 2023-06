Desafinando

Sinfonia

Novamente o maestro Agenor usou a tribuna da Câmara Municipal para reclamar da falta de apoio do prefeito Sérgio para a Sinfonia das Águas.

**

Sinfonia 2

Ele chegou a chamar o prefeito de mentiroso porque ele teria dito em um podcast que a sinfonia causava grande prejuízo para a cidade.

**

Sinfonia 3

O maestro disse que se Poços recusa a sinfonia, Andradas abriu as portas e terá uma edição do evento em breve.

**

Som alto

As reclamações de som alto em um evento realizado, na última semana, atrás do Palace Hotel foi grande. É preciso repensar estes eventos já que as reclamações vieram de vários bairros, alguns distante do centro.

**

Turismo

Enquanto isto o turismo de Poços segue bombando. A fila para entrar no teleférico no final de semana chamava a atenção.

**

Armamento

O vereador Marcelo Heitor segue batendo na tecla de que a Guardar Municipal precisar ser armada. O tema voltou a ser discutido na Câmara Municipal.