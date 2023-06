Duplas de Poços de Caldas se destacam no Festival Brasil Ride Botucatu 2023

Poços de Caldas,MG – No feriado de Corpus Christi, Botucatu sediou o aguardado Festival Brasil Ride Botucatu 2023, um evento esportivo de grande destaque. Dentre os competidores, a atleta Sabrina Gimenes, apoiada pelo projeto esportivo da prefeitura municipal de Poços de Caldas e pela Secretaria de Esportes e Lazer, juntamente com o atleta Edward Barnes, representando a equipe Pedal Sport, disputaram na categoria dupla mista em uma prova composta por três etapas emocionantes.

A primeira etapa, denominada Prólogo, foi um dia técnico, curto e extremamente explosivo. A dupla demonstrou habilidade e determinação, conquistando a terceira colocação, um excelente resultado para iniciar a competição. No segundo dia, foi realizada a temida Etapa Rainha, caracterizada por seus desafiadores 107 km e quase 3.000 metros de altimetria acumulada. O percurso contava com inúmeros single tracks, descidas alucinantes, rock gardens e subidas intensas. Nessa etapa, Sabrina e Edward se superaram, conquistando o quarto lugar e mantendo um desempenho sólido na competição.

No terceiro e último dia, os competidores enfrentaram um percurso de 53 km com 1.400 metros de subidas desafiadoras. A dupla pedalou com grande intensidade e determinação, conquistando o segundo lugar do dia. Essa última etapa foi crucial para a recuperação de posições, e, com esse resultado, Sabrina e Edward asseguraram o terceiro lugar na classificação geral das duplas mistas nesse evento altamente competitivo.

Além disso, outra dupla que se destacou e subiu ao pódio foi formada por Evanildes Serafin e Marilia Teixeira, competindo na categoria Dupla Feminina. Com grande habilidade e esforço, elas alcançaram o segundo lugar na categoria Pro Dupla Feminina, comemorando mais uma conquista para a equipe de Poços de Caldas.