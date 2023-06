Foragido da justiça capturado pela Polícia Militar Rodoviária em Poços

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda (12), por volta das 15h30, na LMG 877, Km 10, em Poços de Caldas, a Polícia Militar, através da Polícia Militar Rodoviária, realizava uma operação de fiscalização de trânsito quando abordou o caminhão VW/24.280, de cor branca, que era conduzido por E. A. M., de 53 anos. Durante a abordagem, os policiais solicitaram os documentos de porte obrigatório ao condutor.

Após consulta ao sistema informatizado, foi constatado que havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas/TJMG em desfavor de E. A. M., referente a pensão alimentícia.

O veículo, que estava com o licenciamento em dia, foi liberado pela polícia.

Diante da situação, o foragido da justiça foi detido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços de Caldas. Posteriormente, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Plantão da cidade.

A ação foi realizada pela equipe composta pela viatura VP 32469, com a presença do Sgt Esteves e Sd Thássia, juntamente com a viatura VP 28042, composta pelo Sgt Del Aguila e Sd Sales. A operação contou também com o apoio da SI 18 Cia PM Rv.