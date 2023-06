Inaugurada a Cofap em Varginha

A Marelli Cofap Aftermarket inaugurou na segunda-feira, 12, sua nova operação em Varginha, no condomínio Citlog Sul de Minas (foto), ocupando uma área de 21.000 m². A empresa é a primeira a ocupar o novo galpão de 78.600 m² que está em fase final de construção no condomínio Citlog Sul de Minas, em uma parceria da Hedge Investments e com o Porto Seco Sul de Minas, contando com apoio do Governo do Estado, por meio do InvestMinas, e da Prefeitura Municipal de Varginha. O Grupo Marelli, a Hedge Investments, o Porto Seco Sul de Minas e demais empresas que irão ocupar o galpão estão realizando um investimento da ordem de R$ 300 milhões. (O Debate – Varginha)

IML de Ipatinga quase concluído

Localizado nas imediações entre o Distrito Industrial e o bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, o novo Instituto Médico-Legal (IML) de Ipatinga deverá ficar pronto no segundo semestre deste ano. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais ao Diário do Aço. Antes, a previsão inicial era que as obras fossem finalizadas no primeiro semestre deste ano. Atualmente, o IML funciona em um prédio com situação precária, localizado nas dependências do cemitério Parque Senhora da Paz, no bairro Veneza II. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que as obras do novo IML de Ipatinga estão quase 60% concluídas. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

Casamento fará união de 20 casais

Vai acontecer a 1ª edição do Casamento Comunitário em Itatiaiuçu, realizado pelo Tribunal de Justiça por meio do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itaúna e do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejusc). Essa é a primeira vez que o município participa da ação que promove a união estável para casais hipossuficientes de forma totalmente gratuita. As inscrições estão abertas até o dia 26 de junho. A ação proporciona não só a proteção jurídica e garantia dos direitos civis da família e sucessões, mas a regularização de relações familiares, a valorização do afeto do casal e, consequentemente, da família. (Folha Povo Itatiaiuçu – Itatiaiuçu)

Ituiutaba faz mutirão para alteração de nome

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais realizará o II Mutirão Regional de Alteração de Prenome e Gênero da Pessoa Transgênero. As inscrições serão realizadas entre os dias 14 de junho a 14 de julho, na sede da Defensoria Pública. Podem participar do Mutirão todas às pessoas transgêneros, residentes na Comarca de Ituiutaba, que abrange Gurinhatã e Flor de Minas, e sejam hipossuficientes economicamente. Para abrir o Mutirão, o evento contará com a palestra da advogada Drª Camila Paiva, coordenadora do Projeto Somos (projeto de extensão da Faculdade de Direito da UFU voltado para promoção de direitos da população lgbtqiapn+). (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Parque oferece visita ao reservatório biológico

Considerado o mais importante remanescente de Mata Atlântica de Minas Gerais, abrigo de populações de espécies raras da fauna e flora, e terceiro maior complexo lacustre do Brasil, com 42 lagoas, o Parque Estadual do Rio Doce (Perd) atrai cada vez mais visitantes. A Unidade de Conservação (UC), administrada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), também é muito procurada especialmente pela observação de aves, vertente turística que cresce na região em virtude da ocorrência da grande diversidade, mais de 400 espécies. O número de espécies encontradas no parque corresponde a 50% de todas as aves registradas em Minas Gerais e 1/5 do total de espécies registradas no Brasil. Algumas espécies são bem raras e endêmicas da região. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

São Lourenço quer melhorias no transporte

Representantes da secretaria de Planejamento e Finanças, da SL Trans e da Ouvidoria do Governo Municipal estiveram reunidos recentemente com os motoristas do Transporte Público gratuito que é realizado em São Lourenço. O encontro teve como propósito alinhar melhorias no atendimento e na prestação do serviço final para toda a população, que necessita do serviço principalmente para trabalhar. Na pauta do encontro, também foram tratadas melhorias das condições de trabalho para os colaboradores que prestam os serviços, de forma que possam fazê-lo com mais segurança. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Pedágios da MG 050 reajustados

A concessionária AB Nascentes das Gerais, em alinhamento com a Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais), reajustou nesta terça-feira, 13, a tarifa de pedágio do Sistema MG-050/BR-265/BR-491, que ocorre anualmente. O reajuste está previsto no contrato de concessão de Parceria Público Privada (PPP) e é atualizado de acordo com a correção da inflação do período, levando em conta o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) e arredondamentos. Para o veículo de passeio, o pedágio custa agora R$ 7.90 em cada uma das seis praças de pedágio (Portal G37 – Divinópolis)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

