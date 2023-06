Previsão do tempo nesta terça-feira, 13, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça-feira, 1e, é de céu nublado com previsão de chuvas ( 5mm). Temperatura máxima pode chegar aos 23 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

Nesta terça-feira (13/6), as condições meteorológicas são favoráveis ao aumento das nuvens e pode ocorrer chuva isolada, especialmente, no Sul de Minas Gerais, por causa do avanço de uma frente fria pelo Brasil Central.



No decorrer da semana, a qualidade do ar melhora em todas as regiões mineiras em resposta ao aumento da umidade decorrente do avanço desse sistema meteorológico. Em Belo Horizonte e Grande BH, diferentemente dos últimos dias, o índice de umidade do ar à tarde deve ficar na casa dos 40%.