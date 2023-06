APP para segurança no campo

Desde a suposta tentativa de invasão de terra na zona rural de Uberaba (foto), em abril deste ano, que não se confirmou, o Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba vem realizando tratativas com as forças de segurança da região para oferecer mais segurança ao produtor rural. Entre as novidades está o aplicativo “Apporteira”, que já oferece uma série de serviços para o produtor rural e a ideia é fazer do aplicativo também um banco de dados de segurança, para agilizar e potencializar os atendimentos a ocorrências. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Secretário participa de seminário

Nesta quinta-feira, 15, será realizado o Seminário Regional de Turismo Rural, em Caratinga, com a presença do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Almeida.O evento acontecerá na propriedade Villa Mariana, distrito de Dom Modesto e tem como pauta a importância da cadeia do turismo e, principalmente, de uma denominação de origem para a Região das Terras Altas do Caratinga; ações voltadas para o resgate e a reinserção da cafeicultura no cenário estadual e nacional. Na sequência, será apresentado o projeto “Terras Altas do Caratinga – Rotas dos Cafés Especiais”, pela Emater. (Diário de Caratinga)

Projeto de segurança em Guidoval

A comunidade escolar estadual e municipal do município de Guidoval, na Zona da Mata, se uniu para dialogar e planejar ações voltadas à proteção e prevenção no ambiente escolar. Por meio do projeto “Caminhos para a Paz nas Escolas” estão sendo realizadas oficinas voltadas a professores, gestores e demais servidores das escolas da cidade. A ação é resultado de parceria entre as escolas com a Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Prefeitura pavimenta seis vias em Araguari

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Araguari está realizando obras de pavimentação em seis vias nos bairros Santiago, Independência e Santa Terezinha, são elas: rua Saint Clair Pereira Melo; rua Kelly Rayne Cardoso; rua Jaime de Castro Ferreira; rua Indianópolis; rua Eduardo Barbosa e Alameda Goiás. De acordo com o prefeito Renato Carvalho (Republicanos) essa região tinha ruas projetadas há mais de 20 anos, mas as obras não tinham sido executadas. “Estamos fazendo a cidade acontecer em todos os cantos, seja no Centro ou nas áreas mais periféricas”, disse. (Jornal Gazeta do Triângulo – Araguari)

MP recomenda rescisão no transporte

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão, recomendou ao Município de Uberlândia a rescisão do contrato com a empresa São Miguel, uma das concessionárias que operam o transporte coletivo da cidade. A recomendação foi divulgada nesta terça, 13, em razão dos diversos problemas encontrados nos ônibus da empresa durante a “Operação Ir e Vir”. O promotor de Justiça Fernando Rodrigues Martins, autor da recomendação, frisou que a São Miguel tem um grande número de ilícitos administrativos que demonstram a ausência de compromisso com os usuários do transporte público. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Carros do FuscaPoços são premiados

A Família FuscaPoços participou do maior evento de veículos antigos da América Latina, o 8º Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA) 2023, em Águas de Lindóia, São Paulo. O evento, que contou com a presença de mais de 1000 veículos em exposição, 700 veículos à venda, 450 estandes de vendas de peças e antiguidades, além de mais de 500 mil visitantes, foi um verdadeiro sucesso. A Família FuscaPocos, composta por entusiastas de carros antigos, teve a oportunidade de expor 12 de seus veículos no evento. Dois modelos foram premiados: um Fusca 64 e o Fusca 75, que receberam reconhecimento pela sua qualidade e conservação. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Rotativo digital em Divinópolis

O sistema digital do Estacionamento Rotativo começou a funcionar em Divinópolis. Conforme a Settrans, será necessário comprar créditos, em quatro opções diferentes para compra. O monitoramento será feito por um veículo que não multará, mas identificará se o veículo ativou os créditos digitais ao estacionar. Caso não tenha ativado e a opção de ativação automática esteja ativa no app e o mesmo possuir saldo de créditos, a ativação será realizada pelo veículo de monitoramento, incluindo a taxa de 20% do valor de ativação. (Jornal Agora – Divinópolis)

