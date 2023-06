Banda de Música da 18ª Região da Polícia Militar é declarada como Bem Cultural de Poços

Poços de Caldas,MG – Foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (13), a Lei n.º 9.714 nos termos do art. 163 da Lei Orgânica do Município e do disposto na Lei n. 9.284, de 11 de dezembro de 2018, a instauração pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico – CONDEPHACT, de processo de Registro de Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Poços de Caldas da Banda de Música da 18ª Região da Polícia Militar, existente no Município.

Para os efeitos desta Lei e, nos termos da legislação pertinente, a Banda de Música da 18ª Região da Polícia Militar passará a integrar o rol de bens municipais registrados para fins de preservação da identidade, da ação e da memória da formação do povo poços-caldense

A Banda de Música da 18ª Região da Polícia Militar, com sede em Poços de Caldas, foi criada em 2010, tendo como missão inicial atender as solicitações das 55 cidades e 29 distritos sediados na área de atuação da 18ª RPM. Conta atualmente com 19 integrantes, sendo 18 músicos e um maestro. Desempenha um trabalho exemplar nas apresentações, colaborando ativamente para a integração entre a comunidade e a Polícia Militar.

Desde 2010, realizou mais de mil apresentações, com vasto e eclético repertório, atingindo um público estimado de 700 mil pessoas, indistintamente, fortalecendo os laços entre as forças de segurança e a população.

Para o presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico – CONDEPHACT, Evandro Gomes Limão, a banda é da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, mas está em nossa cidade, sempre visando a integração dos cidadãos.

Já o prefeito Sérgio Azevedo, ressalta que se faz tal reconhecimento a banda de música da Polícia por entender a importância desse bem, por atuarem em solenidades, datas comemorativas, vários projetos e programas da cidade. O prefeito ainda agradeceu o empenho da PM em Poços de Caldas e região.

Para o Tenente Wellington, regente da Banda de Música da 18ª RPM trata-se de um reconhecimento merecido pelos relevantes serviços prestados pela agremiação musical, que tem contribuindo para o fortalecimento e diversidade cultural de Poços de Caldas.