Carros do FuscaPoços são premiados no 8º Encontro Brasileiro de Autos Antigos

Poços de Caldas, MG – Neste final de semana, a Família FuscaPoços esteve participando do maior evento de veículos antigos da América Latina, o 8º Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA) 2023, em Águas de Lindóia, São Paulo. O evento, que contou com a presença de mais de 1000 veículos em exposição, 700 veículos à venda, 450 estandes de vendas de peças e antiguidades, além de mais de 500 mil visitantes, foi um verdadeiro sucesso.

A Família FuscaPocos, composta por entusiastas de carros antigos, teve a oportunidade de expor 12 de seus veículos no evento. E para sua alegria, dois dos Fuscas expostos foram premiados como destaque do evento. Os modelos premiados foram o Fusca 64 e o Fusca 75, que receberam reconhecimento pela sua qualidade e conservação.

Essa conquista enche a Família FuscaPocos de orgulho, pois representa o reconhecimento do trabalho realizado no âmbito do antigomobilismo nacional e coloca o nome de Poços de Caldas em destaque nesse cenário.

Além disso, o mês de junho reserva outras comemorações para os apaixonados por Fuscas. No dia 22/06, será celebrado o Dia Mundial do Fusca, uma data especial para os admiradores desse icônico veículo. E no dia 25/06, a Família FuscaPocos realizará um evento em comemoração a essa data e à participação no Encontro Brasileiro de Autos Antigos em Águas de Lindóia.

Fusca 1975

O Mantiqueira conversou com João Maurício Carvalho Guimarães, gande entusiasta de carros antigos. Ele falou sobre sua premiação com um Fusca modelo 1975, que recebeu o primeiro lugar na categoria Volkswagen da década de 1970.

O evento de Águas de Lindoia reúne não apenas Fuscas, mas também diversas marcas de carros antigos, desde os nacionais até os importados das décadas de 1930, 1920 e até mesmo 1910. João explicou que seu Fusca possui uma configuração rara, com rodas de Brasília, freio a disco e um motor de dupla carburação, ou seja, equipado com dois carburadores que injetam gasolina no motor. Além disso, o velocímetro marca 160 km/h, o que confere ao veículo algumas particularidades em relação aos demais Fuscas.

Uma característica especial desse Fusca é um acessório de época raríssimo, o ar quente. A Volkswagen descontinuou esse item em 1972, mas algumas exceções eram abertas para regiões muito frias, como o Rio Grande do Sul, onde o carro foi adquirido. O ar quente era um acessório caro na época, o que limitava seu uso, tornando-o uma raridade nos dias atuais.

Questionado sobre como adquiriu o veículo, João explicou que o possui há dois anos e não realizou uma restauração completa nele. Apenas aplicou uma nova camada de tinta, pois a pintura estava um pouco queimada. Como usa o carro para participar de eventos e frequentemente percorre longas distâncias, ele investiu na suspensão e em pneus novos, garantindo a segurança e o bom desempenho do veículo. A mecânica do carro ainda é original de fábrica, com 113 mil quilômetros rodados.

Embora João não tenha a intenção de vender o carro, ele está aberto a negociações caso surja uma oferta interessante. No entanto, seus carros são mais do que meros objetos, eles representam sua paixão e por isso ele prefere mantê-los em sua coleção pessoal.

Além de sua participação nos eventos, João é membro do Clube do Fusca, Ele destaca que no clube, a amizade é essencial e os carros são apenas um pretexto para se encontrarem e se divertirem. Além das festas e encontros, o Clube do Fusca também realiza ações sociais, pois acreditam na importância de ajudar o próximo.

Quem desejar conhecer mais sobre o Clube do Fusca e participar dos eventos mensais, basta comparecer à praça no primeiro domingo de cada mês, onde se juntam ao Clube do Carro Antigo e ao pessoal dos Gol quadrado para celebrar a paixão por veículos antigos. João e os demais membros estarão lá para compartilhar suas histórias e apreciar a beleza dos automóveis clássicos.

