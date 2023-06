Colégio Batista Mineiro realiza evento para oficializar a inauguração da instituição

Poços de Caldas, MG – A cidade abraçou o projeto pedagógico oferecido pelo colégio por conta do respeito e da dedicação à educação, como os ensinamentos de valores e virtudes da fé cristã e dos estudos científicos, auxiliando assim na formação dos estudantes em sua integralidade, ou seja, o desenvolvimento corporal, cognitivo, socioemocional e espiritual.

O culto de inauguração acontecerá nesta sexta-feira, dia 16 de junho, às 19h30, na quadra do colégio. A palavra será conduzida pelo pastor Márcio Santos, que trará uma reflexão sobre a importância da fé nas orações e na gratidão, pois foi a partir dela, que moradores de Poços de Caldas recorriam à espera da resposta positiva para a chegada do Colégio Batista Mineiro na cidade.

Para o evento estão confirmadas as presenças do diretor-geral da Rede Batista de Educação, professor Valseni Braga, autoridades, profissionais da educação, além da equipe de educadores, famílias e estudantes do colégio.

-A diretora do Colégio Batista Mineiro Poços de Caldas, Luciana Pegnolate Gonçalves, fala sobre a missão de administrar uma instituição de ensino centenária respeitada e admirada. “O Colégio Batista Mineiro chega com a tradição de mais de 100 anos promovendo educação de excelência e com propósito de vida, ensinando virtudes e valores, desse modo contribuindo para transformar o dia a dia dos estudantes. Poços de Caldas recebe uma escola inovadora, que investe em tecnologia e na capacitação continuada do corpo docente”, afirma Luciana.

Ainda de acordo com ela, a instituição de ensino oferece o programa bilingue do maternal 3 ao fundamental 2. “O Colégio Batista Mineiro foi pioneiro no ensino bilingue, e passar o aprendizado da língua inglesa ao estudante é fazer com que ele esteja preparado para as demandas deste tempo, com habilidade de comunicação nos dois idiomas. O estudante pode compreender e ser compreendido em qualquer ambiente em que a língua inglesa seja necessária”, conta.

Parceria colégio

e família

A dedicação à educação científica, socioemocional e da fé ofertada pelo Colégio Batista Mineiro é identificada em cada família atendida pela instituição de ensino. É o caso da família Martarelli dos Reis. A mãe Silvia Cristina conta da reação dela e do marido ao serem apresentados ao programa pedagógico do Colégio Batista Mineiro: “Meu marido e eu ficamos impressionados em ver na proposta pedagógica do Colégio Batista Mineiro a educação integral e o estudo das virtudes e valores, pontos importantes que procurávamos para os nossos filhos, além do cuidado demonstrado pela instituição ao ensino ofertado às crianças da Educação Infantil”, conta. Silva Cristina ainda fala da importância do Colégio Batista Mineiro estar próximo da família. “O acolhimento que recebemos da instituição nos faz entender uma das missões que traz: a educação como propósito de vida, pois acompanhamos de perto e somos convidados a estar próximos do ensino e do colégio dos nossos filhos”. Sobre observar de perto o educar dos filhos, ela complementa: “É notório ver o desenvolvimento dos nossos filhos, [quando] trazem para casa a vivência oferecida no colégio do protagonismo, da empatia, das virtudes. A certeza de que estamos alinhados (o colégio e família) ao que buscamos para o futuro deles (filhos)”, afirmou.

Colégio Batista Mineiro – Unidade Poços de Caldas A instituição é a 17ª unidade da Rede Batista de Educação, e seu projeto pedagógico tem como base o Programa de Formação Socioemocional Bene:), que alia habilidades socioemocionais ao desenvolvimento de valores éticos e morais. A unidade conta com salas de aula amplas, modernas e equipadas com lousa digital, além de biblioteca, laboratórios de química/física e robótica, cantina, cozinha experimental, um agradável espaço de convivência com mesas de jogos, um parquinho diferenciado, auditório e um amplo ginásio de esportes.

Colégio Batista Mineiro – Poços de Caldas realiza evento para oficializar a inauguração da instituição de ensino na cidade

Data: 16 de junho

(sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Rua Corumbá, 72, Jardim dos Estados

