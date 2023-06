Comércio em Minas Gerais cresce 1,5% em abril, quarta alta consecutiva em 2023

Belo Horizonte, MG – No mês de abril de 2023, foi registrado um crescimento no volume de vendas do comércio varejista em Minas Gerais, com um avanço de 1,5% em relação ao mês anterior, considerando os dados ajustados sazonalmente. No entanto, no Brasil como um todo, o avanço foi menor, atingindo apenas 0,1% em comparação ao mês anterior.

Esses resultados positivos são significativos, uma vez que representam o quarto mês consecutivo sem variações negativas nas vendas varejistas. Essa consistência tem contribuído para uma alta acumulada no ano de 4,3% em Minas Gerais.

Quando analisamos as Unidades da Federação, observamos que, na passagem de março para abril de 2023, 16 dos 27 estados apresentaram variações positivas nas vendas do comércio varejista. Além de Minas Gerais, que registrou um avanço de 1,5%, alguns estados se destacaram pelos seus resultados expressivos. Tocantins apresentou um crescimento de 1,8%, o Distrito Federal obteve um avanço de 2% e Pernambuco registrou um aumento de 2,3%.

Esses dados refletem um cenário positivo para o setor varejista em algumas regiões do país, evidenciando uma retomada gradual da economia. Esses avanços nas vendas são indicativos de uma maior confiança dos consumidores e podem impulsionar o crescimento econômico, uma vez que o comércio varejista desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do país.