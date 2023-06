Dupla Paulo César & Marquinho contagia público em suas apresentações

Poços de Caldas, MG – Paulo César & Marquinho, cantores e compositores, por onde passam, levam sucesso e irreverência em suas apresentações.

Naturais de Minas, Paulo César, nascido e criado em Poços de Caldas e Marquinho, em Palmeiral, distrito de Botelhos, formam dupla desde 2002.

Em sua trajetória, a dupla acumula importantes participações em eventos e casas consagradas por várias regiões, como Arraiá na Praça, Festa de Maio, Rodeio de Ipuíuna, Villa Country, Estância Alto da Serra, Rancho do Sertão, aniversários de várias cidades do Sul de Minas e interior de São Paulo. Além de shows, a dupla faz bailes para a terceira idade por toda região, como repertório dançante e de muito bom agrado. Incluindo vários ritmos e estilos como samba, pagode, forró e outros.

A originalidade da dupla é outra característica marcante, que conseguiu cativar o público com estilo moderno, sem deixar de lado as raízes do sertanejo. Talento é a palavra que melhor os define, além da simplicidade, carisma e preocupação em levar o melhor ao seu público. A energia e vibração que transmitem ao subir no palco são contagiantes e faz com que cada show seja único. Paulo César & Marquinho já fizeram participações com vários artistas conceituados como César e Paulinho, Sérgio Reis, Juliano César, Chico Rei e Paraná, Ataíde e Alexandre, entre outros. “Nosso maior prazer é levar aquilo que mais amamos em forma de música para o público que nos acompanha”, comenta o músico Paulo César.

Confira a agenda da dupla nas redes sociais de Paulo César Marquinho.