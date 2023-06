Elton Fiebig e amigos criam Instituto da Luta para promover o judô educacional e inclusivo

Ribeirão Preto/Poços de Caldas – O sensei Elton Fiebig, em parceria com alguns amigos, uniu forças para criar o Instituto da Luta, uma iniciativa que visa diminuir as taxas federativas e desenvolver um trabalho social na área esportiva. O objetivo principal é promover o judô educacional e inclusivo por meio do apoio da Lei de Incentivo Federal.

O Instituto da Luta é formado por três professores consagrados na modalidade de judô, juntamente com um novo membro que está se juntando à equipe em Campinas. A união desses profissionais busca fortalecer o esporte e divulgar projetos relacionados ao judô educacional de inclusão.

Os professores Renato Migliaccio e Ivaldo Bruno Júnior, ambos naturais de Ribeirão Preto, tiveram sua iniciação no judô escolar e posteriormente buscaram treinamentos mais estruturados em academias da cidade. Aos 15 anos, tiveram a oportunidade de ir para a capital, São Paulo, em busca de um treinamento mais sistematizado no Centro de Excelência (antigo Projeto Futuro). Foi nesse momento que conheceram o também atleta e atual professor Elton Fiebig, que se tornou uma referência para eles devido à sua experiência de 4 anos de treinamento no Japão. A amizade forjada no tatame e o exemplo de oportunidades obtidas por Elton inspiraram cada um dos jovens a seguir sua própria trajetória.

Após se formarem em Educação Física, Renato e Ivaldo seguiram caminhos semelhantes no mundo do judô. Ivaldo Bruno tornou-se campeão dos Jogos Abertos do Interior, um dos eventos mais tradicionais da modalidade, além de ter participado de seleções nacionais e universitárias. Renato seguiu uma trajetória similar, conquistando diversos títulos no judô, jiu-jitsu e wrestling. Atualmente, Renato desenvolve suas atividades nos Estados Unidos, enquanto Elton está em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde acumulou uma rica experiência como integrante da seleção brasileira e conquistou diversos títulos internacionais.

Com base em sua experiência como atletas e educadores, os três professores uniram forças para promover a inclusão social por meio das lutas e da educação. O Instituto da Luta realiza um trabalho com crianças em Ribeirão Preto e Poços de Caldas, impactando diretamente a vida de mais de 200 crianças. O projeto oferece a elas a oportunidade de melhorar sua saúde física e mental, além de conhecerem diferentes realidades sociais, sempre valorizando a educação como parte fundamental do processo. O objetivo principal é unir esporte, saúde e educação, fornecendo um direcionamento positivo para o desenvolvimento dessas crianças, preparando-as para a vida e auxiliando na prevenção de riscos como drogas, violência e maus hábitos.

Os professores

compartilharam seus

depoimentos sobre

o trabalho realizado:

Professor Renato compartilha sua trajetória como atleta e agora como professor nos Estados Unidos, onde ensina judô, jiu-jitsu e outras modalidades para mais de 400 alunos. Ele ressalta como as lutas podem contribuir para a evolução das pessoas, independentemente de sua nacionalidade ou condição social. Realizar esse trabalho como mentor do Instituto da Luta é uma forma de retribuir à sociedade todas as oportunidades que recebeu como atleta e educador.

Professor Ivaldo Bruno Júnior relata como o judô tem sido uma parte fundamental de sua vida desde a infância, motivando-o a buscar objetivos e conquistas. Ele destaca que todos os membros de sua família são praticantes da modalidade, com sua esposa, que é advogada, auxiliando nas aulas dos projetos e seus filhos participando das atividades. Ivaldo considera esse investimento no judô como o melhor que fez em sua vida, impactando positivamente outras famílias. Ele afirma que sua família é o judô.

Professor Elton destaca o trabalho do Instituto da Luta em Poços de Caldas, que já dura 12 anos, apoiando jovens e suas famílias. Ele menciona que muitas crianças que nunca teriam a oportunidade de conhecer os benefícios do judô agora têm acesso a treinamentos semanais e até mesmo participam de competições. Embora a inclusão seja o principal objetivo, Elton ressalta que ao oferecer as oportunidades necessárias, também é possível revelar novos talentos para o esporte. A meta do Instituto é buscar a evolução de cada aluno por meio de sua dedicação ao trabalho realizado.

A união desses três professores no Instituto da Luta representa uma iniciativa poderosa para promover o judô educacional, a inclusão social e a formação integral dos praticantes, tendo como base os valores e benefícios proporcionados pelas lutas.