Equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar participa do 16º Concurso de Qualidade de Café

Poços de Caldas, MG – A equipe policial da Patrulha Rural, da Polícia Militar participou do 16º Concurso de Qualidade de Café, realizado na sede da SEDET (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho). O evento contou com a presença de autoridades, representantes do setor e convidados de autarquias e desenvolvimento agrícola.

O concurso, que ocorre anualmente, proporciona aos cafeicultores a oportunidade de apresentarem seus produtos e competirem pela melhor qualidade da bebida do sul de Minas. Além de apreciar e avaliar os diferentes sabores e aromas, o evento tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento do setor cafeeiro e promover o reconhecimento dos produtores locais.

Durante a cerimônia de abertura, o vice-prefeito, Júlio César Freitas destacou a importância da Polícia Militar e elogiou a atuação da Patrulha Rural, afirmando: “A Polícia Militar é a melhor polícia do Brasil, e Poços de Caldas tem a melhor polícia de Minas”. Essas palavras ressaltaram o compromisso da equipe em prevenir a prática criminosa e zelar pela segurança dos eixos de escoamento da produção, sejam eles cooperativas ou estoques particulares.

Para a equipe da Patrulha Rural, a participação nesse evento representou uma honra e uma oportunidade de conhecer a importância econômica desse setor vital para a região. Ser alvo de elogios da comunidade e de autoridades ilustres reforça a dedicação e o empenho da polícia em servir e proteger a população.

A presença da equipe da Patrulha Rural no 16º Concurso de Qualidade de Café de Poços de Caldas demonstra a estreita relação entre segurança e desenvolvimento econômico. A Polícia Militar continuará trabalhando incansavelmente para garantir a segurança dos eixos de escoamento da produção, contribuindo para o crescimento sustentável da região e o bem-estar de todos os envolvidos na indústria cafeeira.