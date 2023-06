Equipe da PM realiza importante ação de combate ao tráfico de drogas no Jardim Contorno

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas, MG – Na tarde de ontem, uma equipe da Polícia Militar, composta pelos sargentos Elizeu e Wagner Oliveira, juntamente com o cabo Barreto, do Grupo de Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA), realizou uma importante ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Jardim Contorno.

A operação teve início durante um rastreamento para localizar um suspeito de roubo ocorrido em uma padaria no bairro São Bento. Durante a busca por informações, a equipe policial abordou diversos suspeitos em um terreno baldio na Rua João Mariuso. Durante a revista pessoal, foi encontrado em posse do menor infrator P. H. F. uma quantidade significativa de drogas ilícitas, dinheiro em espécie, um celular e uma balança de precisão.

Os itens apreendidos foram os seguintes: 1 aparelho celular, 263 reais em dinheiro, 5 papelotes de cocaína, 2 buchas de maconha, 11 pedras de crack, e 2 tabletes de maconha. Além disso, a balança de precisão utilizada para a pesagem das drogas também foi recolhida pelas autoridades.

Após a apreensão dos itens relacionados ao tráfico de drogas, a equipe policial aguardou os procedimentos da Delegacia de Polícia para encaminhamento do menor infrator e dos materiais apreendidos. Essa ação representa mais um passo importante no combate ao tráfico de entorpecentes na região.