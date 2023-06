Jogos da Lidarp movimentam o final de semana esportivo com duelos eletrizantes

Poços de Caldas, MG – Os jogos da Lidarp (Liga Desportiva do Alto Rio Pardo) movimentaram intensamente o final de semana esportivo na região. Poços de Caldas foi palco das partidas do handebol sub-17 masculino, proporcionando confrontos emocionantes para os espectadores.

Na primeira partida, Poços de Caldas e Guaranésia protagonizaram um jogo de tirar o fôlego, que terminou em um empate eletrizante de 21×21. Os dois times demonstraram habilidade e determinação, deixando o placar igualado até o último segundo.

A segunda partida também foi marcada pela disputa acirrada entre as equipes. Novamente o empate prevaleceu, com o placar final apontando 17×17.

Os jogadores demonstraram grande garra e empenho durante todo o confronto, resultando em um jogo equilibrado e emocionante para os espectadores presentes.

Em Juruaia, a cidade recebeu os jogos do basquete masculino adulto. As equipes de Muzambinho e Guaranésia se enfrentaram em uma partida repleta de emoção, com o time de Muzambinho saindo vitorioso com o placar de 51×34. Em outra partida da rodada, Juruaia enfrentou o Basquete Machado e acabou sendo superado por uma larga diferença no placar final, que apontou 84×23 para o Basquete Machado.

No futebol de campo, Andradas foi a anfitrião do jogo entre as equipes sub-15 de Andradas e Bandeira do Sul. A partida foi intensa, com ambos os times demonstrando habilidade e determinação em busca da vitória. No entanto, o resultado final foi um empate de 1×1, mostrando o equilíbrio e a competitividade entre as equipes.

Este ano a disputa dos jogos da Lidarp são ainda mais especiais já que a entidade completa 20 anos.