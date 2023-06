Leia Mulheres Negras traz indicação com Carmen Lúcia Campos

Poços de Caldas, MG – Dentro da Campanha Leia Mulheres Negras, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas indica, nesta semana, a escritora Carmen Lúcia Campos e suas obras para o público infantojuvenil.

Nascida na capital paulista, Carmen Lúcia Campos é uma leitora voraz desde criança, o que a levou a se formar em Letras e ingressar no mercado editorial. Possui anos de experiência como editora de livros infantojuvenis e consultoria de cursos e palestras. Hoje, já são mais de 30 títulos publicados, entre infantis, juvenis e participações em antologias. Continua lendo, escrevendo e agora também dá aulas para crianças, buscando despertar nelas a paixão pela leitura.

Carmen Lúcia Campos é fascinada pelas relações humanas e pelos meandros surpreendentes que as envolvem. Sua observação atenta do mundo e de seus ricos personagens possibilita o uso da vivência cotidiana como base para transportar toda essa riqueza para seus textos, isso é o que a inspira a escrever.

Seu livro “A cor do preconceito” narra a história de Mira, uma excelente aluna que, graças a sua dedicação, consegue uma bolsa de estudos em um dos melhores colégios de sua cidade. Porém ao trocar sua escola pública da periferia onde mora por um colégio de elite, a adolescente negra se vê confrontada com a questão de sua identidade. Preconceito, racismo e intolerância farão parte da trajetória que levará a personagem a uma percepção mais madura de si mesma e da pluralidade do mundo em que vive. A obra está disponível para empréstimo nas bibliotecas Centenário (Espaço Cultural da Urca) e Júlio Bonazzi (Monjolinho).

Também está disponível na Biblioteca Centenário a obra “As cores de Corina”. Corina adora desenhar tudo o que vê. É apaixonada por cores e formas diferentes de retratar o mundo. Para ela, as árvores são cor-de-rosa, os cachorros têm asas e o menino é laranja. Em “As cores de Corina”, Carmen Lucia Campos apresenta essa personagem bastante criativa, que vê o mundo com os olhos da imaginação.

Em Poços de Caldas, o Sistema de Bibliotecas Públicas está participando ativamente da campanha Leia Mulheres Negras, do Sistema Estadual de Bibliotecas de Minas Gerais. Todas as terças-feiras, o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das Bibliotecas Públicas no Instagram, divulga uma autora negra, proporcionando aos leitores a oportunidade de valorizar as escritoras negras de todo o mundo.