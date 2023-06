Luzia Martins sugere instalação de jardim vertical nos paredões da Trincheira Tancredo Neves

Poços de Caldas, MG – Reaproveitar o espaço de forma orgânica e sustentável. Esse é um dos objetivos da Indicação n. 1.367, apresentada pela vereadora Luzia Martins (PDT), que propõe ao Executivo a instalação de um jardim vertical nos paredões da Trincheira Tancredo Neves, no centro de Poços. De acordo com a parlamentar, as áreas verdes promovem a qualidade de vida e a sensação de pertencimento a esses espaços.

Também conhecido como “parede verde”, o jardim vertical têm sido implantado em cidades brasileiras, como São Paulo, por exemplo. É uma técnica que integra a natureza em edificações, sendo possível empregá-la tanto em áreas externas quanto internas. “Recebi uma demanda da população sobre a Trincheira Tancredo Neves, localizada à rua Correa Neto. A reclamação é que o local está cada vez mais insalubre pois, por ser apenas concreto, a poluição dos carros pretejam os paredões, trazendo sensação de hostilidade. Pensando que os espaços verdes embelezam as estruturas, favorecem a umidade do ar e promovem a qualidade de vida, fizemos a Indicação em 2022 e estamos reforçando neste ano de 2023”, ressaltou a vereadora.

Luzia citou outros benefícios do jardim vertical, além da estética. “Ele atua como barreira sonora contra ruídos de baixa frequência. Além disso, são espaços que exigem poucos cuidados. Enfim, uma proposta que acredito ser viável e muito positiva para a nossa cidade”, finalizou.