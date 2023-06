Piloto poços-caldense Victor Bianco enfrenta desafios na 5ª Etapa da Copa FRacers de Kart

Poços de Caldas, MG – – No último sábado, o kartódromo Internacional San Marino, na cidade de Paulínia/SP, foi palco da emocionante 5ª Etapa da Copa FRacers de Kart. O piloto de Poços de Caldas, Victor Bianco, marcou presença no evento, enfrentando uma série de desafios ao longo do dia.

No dia anterior, sexta-feira, foram realizados os treinos livres das 11:00 às 15:00 horas. Durante essas sessões, Victor aproveitou para ajustar seu kart, familiarizar-se com o traçado e buscar a melhor configuração do motor. Sua constância nos tempos indicou uma boa adaptação ao circuito e às novas características do equipamento. No treino oficial, realizado na mesma tarde, Victor registrou a 12ª posição.

No sábado, as atividades da Copa tiveram início às 07:30 horas, com o sorteio dos motores e abastecimento. O piloto poçoscaldense obteve o 4º melhor tempo em sua categoria, a sprinter, durante o warm up, mantendo a mesma posição na classificação para a corrida classificatória.

Durante a primeira corrida, Victor fez uma boa largada e se encontrava na disputa por posições quando, infelizmente, se envolveu em um acidente. Quatro karts à sua frente colidiram e rodaram na pista, e ele não conseguiu evitar a colisão. Seu kart girou 360º no ar antes de cair no chão, e os danos sofridos o impediram de continuar na prova. Com apenas 90 minutos de intervalo até a segunda corrida, a equipe trabalhou intensamente para reparar os estragos no kart. Na segunda corrida, partindo do último lugar, Victor demonstrou uma incrível corrida de recuperação, terminando na 4ª colocação de sua categoria. Mesmo enfrentando adversidades, ele mostrou um bom ritmo e estava se aproximando do pelotão da frente.

Ao comentar sobre a etapa, Victor destacou sua felicidade por não ter se machucado no acidente e agradeceu à Equipe Kel Karts pelo rápido reparo nos danos. Ele também expressou sua gratidão ao Projeto Poços de Caldas no Kart, realizado por meio da lei de incentivo ao esporte e pelo Projeto Piloto Victor Bianco da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O Hotel Vilage Inn é a empresa incentivadora do projeto, juntamente com os patrocínios da Drogaria Americana, União Química S/A, Box Door comunicação visual e mídia exterior, Decortinas, Posto de Molas Tarzan, Posto do Toninho e Race Protection Karts.

Com o resultado da etapa, Victor Bianco mantém a 5ª colocação na Copa FRacers, diminuindo a diferença em relação aos competidores que estão à sua frente. Sua determinação e perseverança continuam sendo admiráveis, e os fãs torcem por seu sucesso nas próximas etapas da competição.