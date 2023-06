Polícia Militar apreende autor por tráfico de drogas no centro de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Na noite de terça-feira (13), por volta das 22h06, a Polícia Militar realizou a apreensão de um indivíduo por tráfico de drogas na Avenida Francisco Salles.

Durante um patrulhamento preventivo próximo a uma região frequentemente denunciada por tráfico de entorpecentes, um indivíduo avistou a viatura policial e imediatamente iniciou uma fuga, levantando suspeitas por parte dos policiais. Com base nas informações fornecidas por populares sobre a direção em que o suspeito correu, os policiais conseguiram abordá-lo na Rua Pernambuco, após uma perseguição a pé.

Após a abordagem, o indivíduo confessou estar envolvido na venda de drogas naquela localidade há aproximadamente um mês.

A equipe policial dirigiu-se à residência do pai do autor, uma vez que ele é menor de idade, e ele acompanhou o desenrolar da ocorrência. Tanto o autor quanto seu pai foram conduzidos ao posto de registro da Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrência. Posteriormente, o autor foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento para avaliação médica e, em seguida, à Polícia Civil para as medidas legais cabíveis.

O menor infrator envolvido no tráfico de drogas é identificado como J.E.S.C., um adolescente de 16 anos.

Durante a apreensão, foram encontrados os seguintes materiais ilícitos: 26 pedras de crack, 7 papelotes de cocaína e a quantia de R$121,90 em dinheiro.

A Polícia Militar reforça seu compromisso em combater o tráfico de drogas na região e continuará realizando operações e ações preventivas para coibir essa prática criminosa.