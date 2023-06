Polícia Militar prende autor de furto e recupera materiais

Poços de Caldas, MG – Nesta quarta-feira (14), às 03h52min, a Polícia Militar foi acionada pela vítima A.L.R., residente da Av. Chafik Fraya, em Poços de Caldas e relatou um furto ocorrido em uma residência adjacente à sua propriedade, também de sua propriedade.

Segundo o relato da vítima, um indivíduo vestindo blusa azul e boné preto foi avistado subindo no muro da propriedade em reforma e furtando a fiação da caixa de energia. Após receber o chamado, os policiais se deslocaram para a ocorrência.

Durante o trajeto, os policiais se depararam com um suspeito, identificado como J.C.P., trajando blusa azul e boné preto, carregando uma mochila e um saco plástico, no cruzamento da Av. João Pinheiro com a Rua Xavantes. Ao realizar a busca pessoal no suspeito e em seus pertences, foram encontradas diversas ferramentas e fiação elétrica de diferentes diâmetros.

Ao ser abordado, o suspeito alegou ter encontrado a fiação em uma caçamba próxima e negou ter praticado o furto do material. No entanto, os policiais constataram o arrombamento do padrão de energia na propriedade mencionada pelo comunicante.

A vítima, A.L.R., relatou que acordou com o barulho provocado pelo suspeito e saiu para verificar o ocorrido. Ela testemunhou o indivíduo em cima do muro da casa furtada, puxando a fiação elétrica do padrão de energia. A vítima chamou a atenção do suspeito, que afirmou ser o proprietário da casa. Após concluir o furto, o suspeito desceu do muro e fugiu em direção desconhecida. A vítima não conseguiu visualizar o rosto do suspeito, mas suas roupas e o boné correspondem às características descritas. A vítima informou ainda que o vizinho possui câmeras de segurança e fornecerá as imagens como prova posteriormente.

Foi acionada a perícia, e o perito compareceu ao local, recolhendo uma amostra que aparentava ser sangue para análise. Após os procedimentos realizados no local, o suspeito foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para confecção de um relatório médico, que constatou apenas um pequeno corte no dedo anelar da mão direita. Em seguida, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia para prestar depoimento ao plantão.

O autor do furto, identificado como J.C.P., é um homem de 40 anos. Durante a apreensão, os seguintes itens foram recuperados e apreendidos: um alicate comum, um alicate de pressão, um alicate de cortar arames (de tamanho maior), um martelo com cabo de madeira, fiação de cobre com diversas espessuras, uma