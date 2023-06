Polícia Militar prende autor de roubo a padaria na bairro São Bento

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira (13), às 15h13min, uma padaria localizada na Rua Alzira Barbosa, em Poços de Caldas, foi alvo de um roubo, que resultou na prisão do autor pela Polícia Militar.

De acordo com o relato da vítima, um indivíduo magro, de pele clara e aproximadamente 1,80m de altura, vestindo um conjunto de moletom preto com uma listra branca, adentrou no estabelecimento. Com o rosto encoberto por uma touca ninja, o suspeito exibiu um objeto semelhante a uma arma e anunciou o assalto.

O autor exigiu todo o dinheiro do estabelecimento, levando aproximadamente R$102,00. Em seguida, ele empreendeu fuga a pé. Testemunhas descreveram o suspeito como tendo pele clara e cabelos louros curtos e espetados.

As imagens capturadas pela REDE DE VIZINHOS PROTEGIDOS do bairro São Bento desempenharam um papel fundamental na identificação do suspeito. Com base nessas imagens, a Polícia Militar realizou diversas diligências e descobriu que o autor estava em um veículo circulando na região central da cidade. Com base nessas informações, foi montado um cerco e o veículo foi interceptado. O autor, posteriormente identificado como S.P.N., foi revistado, confessou o crime e revelou ter deixado os objetos utilizados no assalto em sua residência.

Os materiais foram apreendidos na casa do autor, exceto as roupas usadas no crime, que foram destruídas e descartadas em um local desconhecido. Após ser preso em flagrante, S.P.N. foi encaminhado para avaliação médica.

Após o atendimento médico, a equipe policial elaborou o boletim de ocorrência e aguardou o encaminhamento do caso para a Delegacia de Polícia Civil. Até o momento, o dinheiro subtraído durante o assalto não foi recuperado.

O autor do roubo, S.P.N., é um homem de 18 anos. Durante a apreensão, foram encontrados os seguintes materiais: um simulacro de arma de fogo e uma touca ninja.

A Polícia Militar continua empenhada na investigação do caso para a recuperação do dinheiro roubado e a apuração de outros possíveis envolvimentos do autor em crimes semelhantes.