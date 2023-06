Porte de armas para a Guarda Municipal de Poços ganha destaque na Câmara Municipal

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (12), por volta das 16h10, na MGC-267, km 525, em Poços de Caldas, a Polícia Militar, por meio da Polícia Militar Rodoviária, foi acionada para atender a um acidente de trânsito envolvendo dois veículos: um VW/AMAROK, de cor preta, conduzido por E.S, de 73 anos, e um VW/GOL, de cor branca, conduzido por G.L.D, de 31 anos, que tinha como passageiro G.L.D, de 63 anos.

O condutor do VW/GOL informou que seguia em linha reta no sentido decrescente da via quando sentiu um forte impacto na traseira de seu veículo. O condutor do VW/AMAROK afirmou que seguia atrás do VW/GOL e que, quando percebeu, o impacto já havia ocorrido, não sabendo explicar o motivo.

Como resultado do acidente, o passageiro do VW/GOL sofreu um pequeno corte em um dos dedos da mão esquerda.

O condutor do VW/AMAROK relatou que, após o impacto, saiu de seu veículo e foi agredido com um soco na cabeça pelo condutor do VW/GOL, que admitiu o fato e alegou estar com raiva devido ao seu veículo ter sido atingido. Ele assinou um Termo de Compromisso e foi liberado no local.

Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro, com resultado de 0,00 mg/l, não sendo constatada a presença de álcool em seus organismos.

A perícia será realizada posteriormente para levantar mais informações sobre o acidente.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito foi desviado no sentido decrescente da via, sendo normalizado após a remoção dos veículos envolvidos.

A equipe responsável pela ocorrência foi composta pela viatura VP 28042, com a presença do Sgt Del Aguila e do Sd Sales.