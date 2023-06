Previsão do tempo nesta quarta-feira, 14, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 14, é de céu nublado com previsão de chuvas ( 3mm). Temperatura máxima pode chegar aos 21 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

Nesta quarta-feira, 14, há previsão de chuva isolada de fraca intensidade, especialmente, no Sul do estado e Triângulo. As temperaturas não devem sofrer mudanças significativas em Minas Gerais, com a temperatura máxima ficando na casa dos 32ºC no Norte e Noroeste mineiro.

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Sul/Sudoeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Demais regiões, céu parcialmente nublado.