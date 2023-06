Trio Kaiser-Miller-Bock se apresenta neste sábado no Teatro do Palace Casino

Poços de Caldas,MG – Neste sábado (17), às 20h, no Teatro do Palace Casino, o projeto Encontros com a Música receberá o concerto do Trio Kaiser-Miller-Bock, grupo formado pelas brasileiras Andrea Kaiser (soprano) e Vana Bock (violoncelo) e pela norte-americana Gretchen Miller (violoncelo). A entrada será aberta e gratuita.

O concerto terá a execução de músicas de estilos diversos, com competência e sensibilidade, dos clássicos mais populares aos populares mais clássicos, incluindo “Voi Che Sapete”, de Mozart; “L’amour est un oiseau rebelle (Carmen)”, de G. Bizet; “O Trenzinho do Caipira”, de Villa-Lobos; “Brasileirinho”, de W. Azevedo; entre outras.

Andrea Kaiser é Mestre em Música pela USP, diplomada em Ópera Performance pela Academia de Música e Artes Performáticas de Viena (Áustria) e pós-graduada em Formação Integrada em Voz pelo CEV, tendo se apresentado como solista em concertos no Brasil, Alemanha, Áustria, Bélgica, Escócia e França.

Natural do Arizona (Estados Unidos), Gretchen Miller se formou na Universidade do Arizona e fez pós-graduação em Londres, na Guildhall School of Music, estudando com William Pleeth, professor de Jacqueline du Pré. Veio ao Brasil a convite do Maestro Isaac Karabtchevsky e já tocou na Orquestra Sinfônica Brasileira. Em 2023, comemora 50 anos de carreira no Brasil.

Violoncelista da Orquestra Sinfônica da USP desde 1998, Vana Bock iniciou seus estudos musicais com a mãe e escolheu o violoncelo como instrumento aos 11 anos de idade. Fez especialização em violoncelo e música de câmara na Academia Ferenc Liszt, em Budapeste, na Hungria, e é Mestre em Artes pela USP.

Com patrocínio do DME, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas e da EPTV, o Encontros com a Música tem curadoria de Maria Helena Rosas Fernandes, direção de Siomara Bonafé, produção e gestão cultural de Juliano Silva e cobertura fotográfica da Retratarte, com realização de Prisma Eventos, Juliano Silva Comunicação & Eventos e Governo de Minas Gerais.