Câmera de segurança registra momento de furto de veículo no Jardim Paraíso

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar foi acionada na tarde de ontem, por volta das 17h50min, para atender uma ocorrência de furto de veículo na Rua João Mariusso, Jardim Paraíso.

De acordo com o relato do solicitante, o veículo em questão foi estacionado em frente ao número 255, quando pessoas que se encontravam em um estabelecimento comercial próximo alertaram sobre o furto em andamento.

O automóvel furtado, um VW/Voyage 1.0 de cor não informada, possuía a placa EYI-7434, registrada no município de São João da Boa Vista. O veículo estava com pouco combustível e apresentava um bagageiro no teto, onde uma escada de alumínio estava presa.

O crime foi captado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, as quais revelaram um suspeito vestindo calça preta, tênis preto e blusa de moletom cinza com capuz. O indivíduo se aproximou do veículo, conseguiu abri-lo facilmente, deu partida e empreendeu fuga em direção ao bairro não especificado.

A vítima do furto foi identificada como F.J.C.P., um homem de 38 anos que trabalha como eletricista. Ele registrou o boletim de ocorrência junto à Polícia Militar e aguarda ansiosamente pelo retorno de seu veículo.

Diante dessa situação, a Polícia Militar ressalta a importância de a população contribuir com informações que possam auxiliar na recuperação do automóvel furtado. Caso alguém tenha qualquer informação relevante, é fundamental entrar em contato imediatamente pelo número de emergência 190.

As autoridades policiais estão empenhadas em investigar o ocorrido e buscam pistas que possam levar à localização do veículo e à identificação do suspeito. A colaboração da comunidade é essencial nesse processo, a fim de garantir a segurança e o bem-estar de todos.

As investigações prosseguem, e a Polícia Militar trabalha incansavelmente para resolver o caso e trazer alívio à vítima. Novas informações serão divulgadas assim que disponíveis, a fim de manter a população informada sobre o desdobramento do caso.