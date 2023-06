No dia 15 de junho, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) lançou a “Campanha Estadual de Conscientização sobre a Violência Contra a Pessoa Idosa”, em uma iniciativa que busca alertar e engajar a população sobre a relevância do combate à violência sofrida pelas pessoas idosas. Essa data também coincide com o “Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa” estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). É imprescindível destacar a importância dessa campanha e refletir sobre os dados alarmantes apresentados.

Segundo o Painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, entre janeiro e maio deste ano, foram registradas 6.120 denúncias relacionadas a pessoas com 60 anos ou mais. A situação é preocupante em Minas Gerais, que ocupa o terceiro lugar no ranking de estados com o maior número de denúncias, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Esses dados refletem uma realidade inaceitável em nossa sociedade. A violência contra a pessoa idosa é uma grave violação dos direitos humanos, comprometendo a dignidade, o bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas. É fundamental que todos os setores, incluindo governos, organizações não governamentais, instituições de ensino e a própria comunidade, se mobilizem para combater e prevenir essa forma de violência.

É importante ressaltar que a violência contra a pessoa idosa pode ocorrer de diversas maneiras, como abuso físico, psicológico, negligência, exploração financeira e violência institucional. Esses atos cruéis têm consequências devastadoras para as vítimas, afetando não apenas sua integridade física, mas também sua saúde mental e emocional.