Instituto Alcoa apresenta cases de sucesso no 7º Congresso Nacional de Educação

Poços de Caldas MG – O Instituto Alcoa (IA) marcou presença no 7º Congresso Nacional de Educação, realizado no Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas (MG), nos dias 6 e 7 de junho. Com o tema “A educação enquanto práxis transformadoras: contribuições para a construção de uma sociedade justa, plural e democrática”, o evento reuniu acadêmicos, professores e gestores educacionais com objetivo de integrá-los e promover a reflexão sobre os desafios contemporâneos da educação.

Tatiana Bizzi, diretora Executiva, representou o Instituto Alcoa no segundo dia de congresso com a palestra “Investimentos do Instituto Alcoa e seus impactos na comunidade escolar”. Ela destacou que, “a educação é o fator central para o desenvolvimento do país e a diminuição das desigualdades, o que impacta diretamente em todos os setores da sociedade. O Congresso Nacional de Educação é uma grande oportunidade de reflexões e aprendizados sobre o tema, por isso o nosso entusiasmo em apoiar a iniciativa e fazer parte por mais um ano”.

Na oportunidade, também foram apresentados três cases de sucesso de projetos educacionais importantes que contaram com o apoio do Instituto Alcoa: o vencedor do “Melhores Práticas do Programa Ecoa Gestão”, da Escola Municipal José Raphael Santos Netto, com o projeto “Zé Netto visita Poços”, e dois projetos do Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa, “Rádio Traquinagem”, também de Poços de Caldas e o “Minha Escola na TV”, da Fundação Educativa Andradense, de Andradas (MG).

De acordo com Karina Barboza, diretora da Escola e idealizadora do projeto, as ações desenvolvidas no projeto “Zé Netto visita Poços” impactaram não só os estudantes, mas também seus familiares. “Em razão dos 150 anos de Poços de Caldas, em 2022, queríamos que os alunos explorassem pontos turísticos da cidade e suas histórias. Percebemos que a maioria não conhecia grande parte dos locais visitados e imaginamos que o mesmo acontecia com seus familiares. Foi assim que vimos a necessidade de levar o cidadão poços caldense a conhecer e desfrutar de uma das mais belas cidades turísticas do Brasil”, explicou.

Os outros dois cases têm como foco Educação. O projeto “Minha Escola na TV”, desenvolvido pela ANTV através da Fundação Educativa Andradense. Os repórteres, João Rafael de Oliveira e Ana Maria Campese, explicaram como é o desenvolvimento dessa iniciativa, que tem como objetivo abrir as portas das escolas para a comunidade através de material de vídeo produzido pelos próprios alunos. Três integrantes da Escola Daniel Ribeiro Moggi estiveram presentes para fazer a cobertura do evento.

A Rádio Traquinagem, projeto da Associação Casa da Árvore, finalista do Prêmio Jabuti de 2021, também destacou o resultado seu trabalho, um podcast infantil voltado para o ensino fundamental em parceria com escolas públicas de Poços de Caldas e tem como objetivo principal a produção de conteúdo lúdico educativo para contribuir com o desenvolvimento de aulas criativas, tendo a literatura infantil e o contexto da cultura digital como base para a construção de momentos de reflexões que possam contribuir nas discussões entre professores e alunos acerca de temas transversais, ligados à BNCC – Base Nacional Comum Curricular, temas estes importantes não só para a comunidade escolar, mas também para a formação de crianças e jovens mais críticas e conscientes, valorizando sempre a criatividade e a cultura de autoria das mesmas.