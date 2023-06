Poços de Caldas, MG – O Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Poços de Caldas convida para a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e Sustentável, que será realizada nesta sexta-feira, 16 de junho, das 7h30 às 12h, na AADV (Associação de Assistência aos Deficientes Visuais), que fica na Rua Louis Braille, 85 – Residencial Paineiras.

A Conferência Municipal é um momento oportuno de grande relevância para a discussão dos desafios e perspectivas da Política de Segurança Alimentar e Nutricional nas diversas esferas de governo.

O objetivo geral é ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da soberania alimentar, garantindo a todos o direito humano à alimentação adequada e saudável, assegurando a participação social e a gestão intersetorial na área.

A Conferência é uma realização do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Poços de Caldas, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social. “A Conferência visa garantir espaço para a discussão dos desafios e perspectivas da política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável em âmbito municipal, estimulando a participação ativa da sociedade civil e dos atores envolvidos”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar, José Porto.

A programação terá início às 7h30, com o credenciamento. A abertura está marcada para 8h, seguida por mesa de apresentação e grupos de debate. Também haverá apresentação de trabalhos em grupo e eleição dos delegados. O encerramento está previsto para 12h.

Serviço

Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Poços de Caldas

Data: 16/06/2023

Horário: das 7h30 às 12h

Local: AADV Rua Louis Braille, 85 – Residencial Paineiras

Programação

Credenciamento – 7h30

Abertura – 8h

Mesa de apresentação dos eixos: das 8h30 às 9h30

Grupos de Debate – das 9h30 às 11h

Encerramento – 12h.