Polícia de Poços prende indivíduo e apreende veículo suspeito de adulteração

Poços de Caldas, MG – Nesta quarta-feira (14), às15h30, na Av. Marechal Deodoro, 942, Centro, a Polícia Militar, por meio da Polícia Militar Rodoviária, realizou uma operação que resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de um veículo suspeito de adulteração.

Os agentes avistaram o veículo Fiat/Bravo de cor branca e placa FRS6H36, que estava estacionado nas dependências de uma loja de autopeças e já havia sido denunciado por adulteração. Imediatamente, a abordagem foi realizada e o condutor, identificado como C. E. O., de 33 anos, foi solicitado a apresentar os documentos de porte obrigatório.

Durante a conversa com o condutor, ele alegou ter realizado o pagamento de R$ 32.000,00 em dinheiro pelo veículo, enquanto o valor de tabela FIPE do Fiat/Bravo é de R$ 52.000,00. No entanto, após mais diálogo, o condutor mudou sua versão, afirmando que teria feito uma troca pelo seu veículo anterior, um Land Rover/Freelander.

Após a verificação do chassi do veículo, constatou-se que as placas pertenciam a outro Fiat/Bravo, de mesmo modelo e cor, com as placas OPJ6304/Alfenas-MG. Além disso, foi identificado que o QR-Code havia sido removido, e havia um registro de furto/roubo em São Paulo, datado de 21/02/2023.

Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante delito e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, à Delegacia de Polícia de Plantão de Poços de Caldas. O veículo adulterado foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado junto ao Detran/MG.

A operação contou com a participação das equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Ostensiva Geral, que atuaram sob a coordenação do Sargento Esteves, Soldado Thássia, Tenente Godoi, Cabo Fernandes, Sargento Mauro e Soldado Bárbara.

O caso continua em investigação para apurar possíveis envolvimentos e esclarecer todos os detalhes relacionados à adulteração do veículo e ao crime cometido.