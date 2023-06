Prefeito é homenageado pela Polícia Militar com a Medalha Alferes Tiradentes

Poços de Caldas, MG – O prefeito, Sérgio Azevedo recebeu na manhã desta quinta-feira, 15, a Medalha Alferes Tiradentes, a mais alta honraria concedida pela Polícia Militar (PMMG) de Minas Gerais. A outorga fez parte também da comemoração dos 248 anos da corporação. A cerimônia aconteceu no 2º Batalhão da PM, em Belo Horizonte.

A Medalha Alferes Tiradentes é regulamentada pelo decreto n.º 29774, de 17 de julho de 1989 e distingue as pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à Corporação. A comenda, a maior da Corporação, que se constitui numa reverência ao Protomártir da Independência do Brasil, foi inspirada na significação histórica de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, cujo valor e exemplo de amor à Pátria transcendem as fronteiras do tempo.

A Polícia Militar de Minas Gerais proclama sua descendência direta do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, Unidade a que pertenceu o imortal Alferes, hoje patrono das Polícias Militares do Brasil e patrono cívico da Pátria Brasileira.

Sérgio Azevedo falou sobre a alegria de ser agraciado e destacou a parceria entre a PM e a Prefeitura de Poços de Caldas para a melhoria da segurança pública na cidade: “ Os militares se desdobram para manter uma boa segurança para a nossa população. Então, é muito gratificante participar dessa honraria. Eu só tenho que parabenizá-los e agradecê-los por todas as causas que sempre abraçaram em prol da segurança do nosso município”, declarou.

O coronel Rodrigo Piassi do Nascimento Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ressalta que em 248 anos a Polícia Militar está em todos os locais mantendo a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, e neste dia histórico cumprimenta todos os agraciados que prestam relevantes serviços à corporação nas ações em busca da paz social.

Neste mês de junho a PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais – comemora seus 248 anos de prestação de serviços de segurança pública à comunidade mineira.