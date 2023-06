Prefeitura Municipal firma acordo de cooperação com Bicicross Poços Clube

Poços de Caldas, MG – Para estimular o esporte, a Prefeitura firmou um termo de cooperação com a Bicicross Poços Clube, organização sem fins lucrativos de Poços de Caldas. O esforço conjunto vai fomentar atividades esportivas das modalidades de ciclismo BMX e bicicross, além de ampliar a representatividade da cidade em competições oficiais.

O acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

O documento tem validade de cinco anos. A Secretaria de Esportes vai disponibilizar transporte gratuito para os esportistas a várias cidades brasileiras que sediam as provas e competições da modalidade.

Para o presidente do Bicicross Poços Clube, Adriel Pedro Correa, o Téo, “o projeto é de extrema importância para levar os atletas às competições. Com essa parceria, vamos conseguir atingir um maior número de competições”.