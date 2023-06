Procon fará reunião com donos de restaurantes dentro do projeto ‘Comércio Consciente’

Poços de Caldas, MG – O Procon Municipal, em parceria com a Acia (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas), dá continuidade ao projeto “Comércio Consciente” na próxima semana. No dia 21, quarta-feira, haverá uma reunião com proprietários de restaurantes, lanchonetes e pizzarias, às 14h.

O objetivo do Comércio Consciente é orientar os comerciantes em geral e tirar dúvidas sobre direitos e garantias do consumidor para que o mercado local se torne cada vez mais seguro e em conformidade com a legislação.

Já houve reuniões com comerciantes de outros setores, como o farmacêutico e o de óticas. Os encontros acontecem na sede da Acia (rua Prefeito Chagas, 459, centro). “As reuniões têm sido bastante proveitosa”, avalia a coordenadora do Procon, Fernanda Soares. “É uma oportunidade de bate-papo com as empresas, inclusive para ter feedback delas quanto ao trabalho desenvolvido pelo órgão de proteção e defesa do consumidor”, acrescenta.

No dia 28, está marcada uma reunião com donos de supermercados, mercados e minimercados de bairros. Mais informações podem ser obtidas diretamente no Procon (rua Pernambuco, 562) ou pelos telefones 3697-2844 e 3697-2161.